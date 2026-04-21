彼女の手料理に「点数」つける？【漫画】本編を読む大好きな彼氏に初めて振る舞う手料理。メニューはエビチリチャーハンという、手間暇かけた自信作だ。喜んでくれる顔を想像しながら、緊張の面持ちで「どうかな？」と問いかけた彼女。しかし、返ってきたのは感謝や称賛ではなく、あまりに無機質な「格付け」だった。2026年4月現在、SNSで大きな議論を呼んでいるのが、ゐ(@irk_hrk)さんの創作漫画『手料理に点をつけるのは…』だ。