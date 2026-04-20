笑ってコトちゃん【漫画】本編を読む初めて描いた創作漫画『陰キャ王子と高嶺の華子さん』が“pixivコミック編集員のオススメ”に抜粋されたり、“今週の注目漫画16選”に選出された杉岡ケイ( @kei_sugioka)さん。現在は、一般企業で働くかたわら、先述した漫画作品が某出版社の編集者の目に止まって担当編集としてつくこととなり、創作活動を続けている。そんな杉岡さんが描いた『笑ってコトちゃん』は、2023年4月にSNSにアップさ