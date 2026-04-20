口数も少なく近寄りがたい先輩から、伸び悩んでいる後輩の指導はどうするのかと訊かれた。怒られる！と思いきや…!?【漫画】本編を読む幼少期から絵を描くことが好きで、現在は漫画家として活動しているアヤ(@aokitaji)さん。看護師・看護学生向けWEBメディア「ナース専科」で、現場のリアルなエピソードをもとにした作品を連載している。今回紹介するのは、その中の1作「怖い先輩と打ち解けれた日」。一見近寄りがたい先輩が見せ