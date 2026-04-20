【怖い看護師】「焦らなくていい」職場の“怖い先輩”が見せた意外な顔！厳しさの裏にあった“気遣い”に泣けた【作者に聞く】

【怖い看護師】「焦らなくていい」職場の“怖い先輩”が見せた意外な顔！厳しさの裏にあった“気遣い”に泣けた【作者に聞く】