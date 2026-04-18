顔が近いって、じいちゃん！じいちゃんは化けて出た理由は…？【漫画】本編を読む／じいちゃんの霊の本当の目的は…？お盆に実家に帰省していた主人公だったが、急な仕事が入って実家をあとにすることとなった。母親からは「今夜は送り火。ちゃんとしないとおじいちゃんが怒るよ」と呼び止められるが、そのまま帰路につく。しかし、そんな彼のもとに本当に祖父の霊が現れた。祖父の教え_P02祖父の教え_P03何度謝っても、頑固なじい