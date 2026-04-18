物販・カフェ・ワークショップを複合した「セサミストリート」のオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」では、2026年4月16日から新コレクション「LET'S TRAVEL TOGETHER」の販売をスタートした。【写真】「セサミストリートマーケット」のトラベルグッズを見る「セサミストリートマーケット」に、トラベルコレクション「LET'S TRAVEL TOGETHER」が登場ゴールデンウィークを目前にした今、旅に出たい気分が高まっている