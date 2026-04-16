待ちに待った行楽シーズンが到来！ここではアウトドアやレジャーで活躍する、スヌーピーのお役立ちグッズを紹介しよう。【画像】他のカラーも見る1950年代のヴィンテージスヌーピーをあしらった折りたたみイス。カラーはオリーブ、レッド、グレーの3色コンパクトに収納できて、持ち運びもラクラクな折りたたみイス「PATATTO180」に、おかいものSNOOPY限定の新デザインが登場。「PATATTO 折りたたみイス／1950s SNOOPY」(3色各2750