退社時間まで記載した出勤簿を朝に提出するよう上司に言われた。どうして今？【漫画】本編を読む育児や日常をテーマにしたエッセイ漫画で知られるしゃけなかほい(@syake8989)さん。本記事では、実体験をもとに描かれた作品を通して、面接だけでは見抜けない“働く現場の現実”に迫る。何気ない日常の裏側に潜む違和感が、静かに輪郭を帯びていく。■「今書いて」なぜ今？初日に抱いた違和感「面接で騙されてブラック企業に入社しま