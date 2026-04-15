店で出したら790円！余計な一言に悪気はない…。【漫画】本編を読む初めて彼氏に手料理を振る舞ったら、82点と点数をつけてきた、ゐ(@irk_hrk)さんの創作漫画「手料理に点をつけるのは…」に2.1万いいねがつくとともに、「人が作ったものに点数をつけるなんて0点」「作った方としては気分が悪い」など、多くのコメントが届いた。■それでも彼氏は褒めているつもり？一生懸命作った手料理どうかな？と聞いてみると頼んでないのに点