TVアニメ『【推しの子】』初となるバーチャルライブイベント「B小町ライブツアー2026 - Beyond the Brilliance Virtual Live -」が2026年4月25日(土)、26日(日)の愛知公演を皮切りに、愛知・大阪・東京の3都市にて開催される。今回はこのバーチャルライブイベントの演出担当者にライブの見どころやこだわりを聞いた。TVアニメ『【推しの子】』バーチャルライブの見どころを演出担当者にインタビュー！B小町ライブツアー2026 - Beyo