【体験レポ】「MUSINSA TOKYO POP-UP STORE 2026」が渋谷で開催中！最新のトレンドファッション・コスメが集結。I’ m donut ? の韓国限定フレーバーも
韓国を代表するファッションプラットフォーム「MUSINSA (ムシンサ)」は、2026年4月10日(金)より17日間、日本最大級のポップアップストア「MUSINSA TOKYO POP-UP STORE2026」を開催中。それに先駆け、プレス向けの内覧会に参加してきたのでその様子を紹介する。
【写真】I’m donut？韓国限定のショコラ風味のグレーズドドーナツを体験。のりグレーズドなども！
■イベント概要
開催期間：2026年4月10日(金)〜4月26日(日)
時間：11時〜21時(最終入場20時)
開催場所：MEDIA DEPARTMENT TOKYO(東京都渋谷区宇田川町19-3付近)
入場料：無料
■会場の様子
■1階
まず入ったらMUSINSAオリジナルバッグを受け取ってスタート。一階はmusinsa standardの商品と、お土産ブースがメイン。お土産ブースには5つの箱があり、そのうち3つがコスメ、2つはファッション雑貨で、自分で好きな箱を選びその中からひとつ商品がもらえる。
■2階
2階には日本オフライン初登場のブランドを含め多くのブランドの商品を展開。また、MUSINSAグローバルストア(日本地域)の前日売上データをリアルタイムで反映した「トレンドランキング」コーナーと、日本のインフルエンサーが韓国ブランドを独自の感性で着こなしたスタイリングを展示した「インフルエンサー・スタイリングゾーン」が新登場。XSサイズ・リボン・ドットが日本のトレンドだそう。
■3階
3階は体験をビューティーブランドを集めた体験型のフロア。全商品テスターがあるのでテクスチャーを体感できるのがうれしいポイント。また、Xに画像を投稿すると、10秒間のうちにスコップですくえた商品をすべてもらえるビューティスクープイベントは、現品のコスメも含まれており大満足な内容だった。I'm donut ？も昨年に引き続き出店しており、韓国限定フレーバーを楽しむことができる。また、予約制のフィッティングルームが3階にあり、順番が来たら呼び出してくれるシステムとなっている。
ファッション、美容、食が融合した多角的な体験ができる「MUSINSA TOKYO POP-UP STORE2026」。既存の人気ブランドに注目して開催されていた昨年に対し、今年は韓国の最先端を日本に持ち込むことをコンセプトにしているそうで、よりいっそうトレンド感のある魅力的なポップアップだった。オンラインでしか見ることのできなかった商品も多く配置されているのでぜひ会場で体験してみてほしい。
取材・文＝小林七緒
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】I’m donut？韓国限定のショコラ風味のグレーズドドーナツを体験。のりグレーズドなども！
■イベント概要
時間：11時〜21時(最終入場20時)
開催場所：MEDIA DEPARTMENT TOKYO(東京都渋谷区宇田川町19-3付近)
入場料：無料
■会場の様子
■1階
まず入ったらMUSINSAオリジナルバッグを受け取ってスタート。一階はmusinsa standardの商品と、お土産ブースがメイン。お土産ブースには5つの箱があり、そのうち3つがコスメ、2つはファッション雑貨で、自分で好きな箱を選びその中からひとつ商品がもらえる。
■2階
2階には日本オフライン初登場のブランドを含め多くのブランドの商品を展開。また、MUSINSAグローバルストア(日本地域)の前日売上データをリアルタイムで反映した「トレンドランキング」コーナーと、日本のインフルエンサーが韓国ブランドを独自の感性で着こなしたスタイリングを展示した「インフルエンサー・スタイリングゾーン」が新登場。XSサイズ・リボン・ドットが日本のトレンドだそう。
■3階
3階は体験をビューティーブランドを集めた体験型のフロア。全商品テスターがあるのでテクスチャーを体感できるのがうれしいポイント。また、Xに画像を投稿すると、10秒間のうちにスコップですくえた商品をすべてもらえるビューティスクープイベントは、現品のコスメも含まれており大満足な内容だった。I'm donut ？も昨年に引き続き出店しており、韓国限定フレーバーを楽しむことができる。また、予約制のフィッティングルームが3階にあり、順番が来たら呼び出してくれるシステムとなっている。
ファッション、美容、食が融合した多角的な体験ができる「MUSINSA TOKYO POP-UP STORE2026」。既存の人気ブランドに注目して開催されていた昨年に対し、今年は韓国の最先端を日本に持ち込むことをコンセプトにしているそうで、よりいっそうトレンド感のある魅力的なポップアップだった。オンラインでしか見ることのできなかった商品も多く配置されているのでぜひ会場で体験してみてほしい。
取材・文＝小林七緒
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。