くだらないことでも笑い合えた高校時代。あの頃のような関係はもう戻らないのだろうか…。【漫画】こういう友達いるよね？／本編を読む高校時代の友達に会えば、またあの頃みたいにくだらないことで笑い合える。そう思っていたのに、久しぶりに再会した相手はすっかり変わっていた――。そんな“あるある”で終わらせるにはあまりにも生々しい女友達のすれ違いを描いたのが、イララモモイ(@iroiro_kangae)さんの「大学デビューしち