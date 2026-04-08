人の本音も翻訳してくれる「猫語翻訳アプリ」と同化したものの、鈍感な彼には使いこなせず…!?【漫画】本編を読む／短編全8ページ道端で「猫語翻訳アプリ」で遊んでいた高校生が事故に遭い、後遺症でアプリと同化してしまう奇妙な物語が話題だ。漫画家の新田せんさんが描く本作は、人間の本音が猫語レベルの語彙で翻訳されてしまうという斜め上の展開で、多くの読者の笑いを誘っている。作者に制作の裏側を聞いた。アイドルは大変