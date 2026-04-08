【漫画】この漫画をはじめから読む事故物件に住む霊感がない人間のホラーコメディや、ゾッとする展開から目が離せない王道ホラー漫画を描くマルオさん。数々の作品の中から特に反響の大きかったものをまとめた『マルオさん傑作選』をお届けします。→『マルオさん傑作選』を最初から読む●画像クリックで次ページへ／再就職先を妻に言えない夫の話(1)●画像クリックで次ページへ／再就職先を妻に言えない夫の話(2)●画像クリックで