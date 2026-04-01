おばけが出ると噂の家を訪ねる子どもたちに何が起こるのか!?【漫画】本編を読む「ねえ、やっぱりやめようよ…」と怖がる女の子。雷が鳴り響く嵐の夜、おばけが出るという噂の家に2人の子どもの姿があった。そっと忍び込み、「誰もいないじゃん」と男の子がホッとした瞬間、女の子は見てしまった！暗闇の中に浮かび上がった老人の姿を…!!2人は絶叫しながらその家から逃げ出した。おじいさんの姿を見て驚いて逃げ帰ってしまう2人逃