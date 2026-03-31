逃げた【漫画】本編を読む長きにわたり祀られていた「神像」が逃げた。「神像」は、女・子供の願いを叶えるという。その結末が毎回恐ろしい。今回は、さかいめがみ(@shindelmegami)さんが描く創作漫画「さいの神様がいるシリーズ」を紹介するとともに制作の経緯などを聞く。■"人間の問題"に"人間以外の力"が介入すると…を描いたホラー作品【漫画】本編を読む逃げた02逃げた03本作「さいの神様がいるシリーズ」は、作者・さかいめ