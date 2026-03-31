グルメバーガーとクラフトビールなどを楽しめる「モスプレミアム」は、モスバーガーを展開するモスフードサービスが運営するハンバーガーレストラン。今回2026年5月6日(振休)までの期間、「モスプレミアム桜木町クロスゲート店」で没入体験型謎解きレストラン「モスプレミアムシアター トラベリン家の言い伝え」を開催している。【写真】没入体験型謎解きレストラン「モスプレミアムシアター トラベリン家の言い伝え」を開催トラベ