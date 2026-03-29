恋心は解離する【漫画】本編を読む普段は素っ気ない距離感ながら、プライベートでは自分にベタ惚れな幼馴染の少女。それは単なる二面性ではなく、「恋する人格」と「そうでない人格」の差だった……。たけみつ(@take_samurai1)さんの創作漫画「恋心は解離する」は、幼馴染に対して正反対の人格を抱える少女と、それぞれの人格と向き合う少年を描いた恋愛漫画シリーズだ。多重人格という題材を真摯に捉えながらも、コミカルで甘酸っ