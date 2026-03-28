夫に休日ランチの約束を反故にされ、さらに投げかけられた「自分の世界を見つけなって」という言葉。この一言がハルの新しい世界への一歩を後押ししたのだが…。【漫画】本編を読む「行き遅れたくないから」と、どこか打算的な理由で今の夫と結婚したハル。東京から大阪へ転勤し、知人もいない土地で孤独な日々を送る中、夫から「自分の時間を作れ」と言われ、パートに出ることになる。そこで出会った大学院生の後藤は、夫とは真逆