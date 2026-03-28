SEはクライアントの要望に応じたシステムの設計・開発を行う職種。長期的なプロジェクトに携わると労働時間が長くなる傾向がある。どんなに徹夜・残業、休日出勤をしようとも、納期に合わせるのが当たり前？努力と根性がものを言うSEという職種の世界を描いた、TOME(@tome_ura)さんの『100日後に退職した47歳』を紹介するとともに話を聞く。【漫画】本編を読む■徹夜・休日出勤を繰り返し、予定通りリリースにこぎつけたが「ボーナ