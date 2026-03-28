爪を切られて不機嫌になる愛猫【漫画を読む】爪を切られて不機嫌になる愛猫だが…!?先日、『不機嫌ゴロゴロ』と題した漫画をX(旧Twitter)で公開したのは、愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描いているキュルZ(@kyuryuZ)さん。Xのフォロワー数は90.6万人(2026年3月23日現在)、今回紹介する漫画も7.7万いいね(2026年3月23日現在)を超える人気漫画家だ。『不機嫌ゴロゴロ』01フータの足元をウロウロして楽しそうにして