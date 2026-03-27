ユーマはちょっと変わっていて近寄りがたかったけど、穏やかで優しい人。気づくとどんどん好きになっていった。結婚後、まさか「彼と心が通わない」と苦しむことになるとは…。【漫画】仏のようと思っていた夫と離婚するまで真面目に働き、愚痴も言わず、物欲もない。何を出しても文句を言わず、妻に合わせて行動してくれる――一見すると理想の夫のように見える。しかし、意見を求めても返ってこない。喜びも不安も共有できない。