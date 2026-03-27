2026年3月30日(月)に「スターバックス コーヒー 京都円山公園 菊の渓(きくのたに)店」がオープン。京都市内最古の公園で国の名勝に指定されており、桜の名所としても名高い「円山公園」内に誕生する。名勝指定されている公園での出店はスターバックス史上初となるのだとか。【写真】さまざまな国の言語で「ありがとう」や「STARBUCKS」と書かれたうちわアート今回は、3月27日に実施されたメディア内覧会にウォーカープラス編集部員