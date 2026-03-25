東京の美容院の威力はすごかった！【漫画】本編を読む高校に入っても全然彼女ができる気配のない内気な男子が「垢抜けてモテてやろう」と決意し、わざわざ東京の美容院に行ってまでイメチェンをする話がかわいすぎると話題だ。「その美容院どこ？東京の美容院!?今すぐ予約したい！」「ごめんおかん、今から東京の美容院行ってくるわ」「あれー？私も東京の美容院通ってるのに異性と話せないぞー」とコメント欄は大騒ぎしている。こ