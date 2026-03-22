「amazon」に「m」を足して「mamazon」にするのが流行っていると聞いた祖母が「私もやりたい！」。孫たちに送る荷物に彼女が施したのは？【漫画】本編を読む段ボールの再利用から生まれた、ちょっとした遊び心。そこに親の愛情とユーモアが加わると、思わぬ“作品”が完成する。宅配便の裏側を描く、ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんの連載「運び屋ゆきたの漫画な日常」から、思わずクスッと笑ってしまうエピソード「仕送りにチ