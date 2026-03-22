「雑魚」しか喋れない年下上司、その言葉の真意は？破天荒な設定のラブコメ漫画に反響【漫画】本編を読む「雑魚ザコざっこぉ！」と連呼してくる年下の上司。罵倒しまくりかと思いきや、そもそも上司は“雑魚”以外の言葉を喋れなくて――!?型破りな設定で描かれる短編ラブコメ漫画「雑魚上司」に、X(旧Twitter)上で1.1万件を超える「いいね」とともに、「雑魚しか喋れなくて笑った」「これは高度すぎる」「何を読まされたんだ…」