「ザコォ〜!!」と罵る年下上司にウンザリ…だが実は上司は褒めていた…？【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「雑魚ザコざっこぉ！」と連呼してくる年下の上司。罵倒しまくりかと思いきや、そもそも上司は“雑魚”以外の言葉を喋れなくて――!?型破りな設定で描かれる短編ラブコメ漫画「雑魚上司」に、X(旧Twitter)上で1.1万件を超える「いいね」とともに、「雑魚しか喋れなくて笑った」「これは高度すぎる」「何を読まされたんだ…」と笑いと困惑の声が集まっている。
■編集からは「シンプルに需要がわからない」とボツにされた
「サラリーマンは上司に逆らえない」と溜め息をつく場面から始まる本作「雑魚上司」は、入社3年目にして部長の座に就いた年下の女性が登場する。超エリートだが「雑魚」としか喋れず、耳元で囁いたり肩をもみ「ザコ」とつぶやく。社員である男性がもしやと思い「励ましてくれてます？」と声をかけると、上司は「ザコォ〜!!」と赤面。「ZAKOざこ」と連呼するなかには「SUKI」も紛れていたのだ…。涙目の上司に羽交い絞めにされ、残業の夜は更けていく。
読者からの絶大な支持があり、SNSでは「萌える展開」「もう励ましの言葉だろ」と好感が集まっている。しかし同作は以前、商業の企画として提案したところあえなくボツとなった漫画だという。当時を振り返った作者のぬこー様ちゃんさんは「『シンプルに需要がわからない』と編集者さんからボツをうけました。私自身もフォロワーが減ったので、心配だったのです」というが、型破りな設定ながらいろんな意味で素直になれない上司のキャラクター性が読者のツボにはまったようだ。
この作品の発端は作者のぬこー様ちゃんさん自身もどうやって誕生したのか記憶が定かではないというが「ペン入れしたのはこれだけですけど、実はこの漫画20ページくらいストックあります」と読み切り短編ではなく、続きを見据えた企画として考えていたものだと教えてくれた。
読者からは「続きが気になります」という声も多くあがる本作「雑魚上司」をぜひ読んでみてほしい。
取材協力：ぬこー様ちゃん(@nukosama)
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