前を歩く人の傘が不意に顔の前に！【雨の日に出現】傘の持ち方が危ない！まるで凶器みたいだ…働く日常のなかで起きた出来事を、どこか哀愁漂うタッチで描き続けている青木ぼんろさん(@aobonro)。思わず「あるある」とうなずいてしまう場面の数々に、多くの共感が集まっている。ウォーカープラスでは、青木さんのサラリーマン生活を「恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活」と題し、全編描き下ろしで展開