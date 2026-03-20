頭からピピピピ【漫画】本編を読む歩いているだけで動物にモテてしまう男、半田。その好かれ具合は好意を超え、もはやストーカーに近い。NANNO(@nanno_koresiki)さんがSNSで3年にわたり投稿し、大きな反響を呼んだ創作漫画『動物にモテるサラリーマンの受難』が待望の書籍化を果たした。■想像を超える「モテ」が生む受難出勤時に犬にナメられまくるのは当たり前モテすぎる半田。でも、好きな相手からは嫌われている!?それって一体