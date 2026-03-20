「払ったって言いましたよね!?」未払いの携帯料金、客と店員の食い違いでクレーム寸前…接客業の実態描くフィクション【漫画】本編を読む「こんなの詐欺だ!!」携帯ショップでそう叫んだのは、携帯の電波が入らないと来店した客。繋がらない原因は携帯料金の未払いだったが、その説明に客は「払ったって言いましたよね!?」と激怒してしまい……。日々いろいろな客と応対する接客業。それだけに、思い込みや勘違い、はたまた行き違い