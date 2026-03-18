アイピーフォー株式会社は、「PINGU(TM) ふわふわコレクション」(500円)を、2026年3月中旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売する。【画像】「PINGU(TM) ふわふわコレクション」をもっと見る2026年3月中旬発売予定の「PINGU(TM) ふわふわコレクション」(500円)■商品概要世界中で愛される 「ピングー」がアソートコレクションになってカプセルトイに登場。ふわふわ素材のアイテムをぎゅっと集めた、癒やされるラインナ