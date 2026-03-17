組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！メンズライクすぎる、だらしなく見えそう…と気後れしていたデザインは、実は食わず嫌いだったのかも。見極めるポイントは形と素材。春ワードローブの一員に浮上してきた、デニムの新たな選択肢を開拓。ヴィンテージのように色あせたブルーにクラッシュ加工をほどこした1本。ディティールのやんちゃなイメージ