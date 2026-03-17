寝具メーカー「nishikawa」が、2026年3月18日(水)から「スヌーピー 2026 スプリングキャンペーン」をスタートする。PEANUTS(ピーナッツ)デザイン商品を3300円以上購入すると、ペットボトルやお弁当をサッと包める便利な「くっつき風呂敷タオル」がもらえるほか、春夏の新作寝具も続々登場する。【画像】ペットボトルもお弁当も包める「くっつき風呂敷タオル」や、ピーナッツ・ギャング大集合の春夏寝具をチェックnishikawaが「スヌ