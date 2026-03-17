新生活の寝具はスヌーピーで決まり！nishikawa春キャンペーンで「くっつき風呂敷タオル」をゲットしよう
寝具メーカー「nishikawa」が、2026年3月18日(水)から「スヌーピー 2026 スプリングキャンペーン」をスタートする。PEANUTS(ピーナッツ)デザイン商品を3300円以上購入すると、ペットボトルやお弁当をサッと包める便利な「くっつき風呂敷タオル」がもらえるほか、春夏の新作寝具も続々登場する。
【画像】ペットボトルもお弁当も包める「くっつき風呂敷タオル」や、ピーナッツ・ギャング大集合の春夏寝具をチェック
■ペットボトルもお弁当もサッと包める！ノベルティ「くっつき風呂敷タオル」
キャンペーンのノベルティとなる「くっつき風呂敷タオル」は、スヌーピーと仲間たちが描かれたW35×H35センチのポリエステル素材。表面と裏面を合わせるだけでピタッとくっつく仕様になっていて、結ばなくても風呂敷のようにサッと包むことができる。
ペットボトルや濡れた折り畳み傘をくるんでバッグの中の水滴対策に使ったり、お弁当を包んでランチポーチ代わりにしたり。バッグに一枚しのばせておけば日常のちょっとした場面でじわじわ活躍してくれるはず。ただし、こちらは数量限定の先着順でなくなり次第終了となる。狙っている人はお早めに！
■ピーナッツ・ギャング大集合！新生活にぴったりのカラフル寝具
キャンペーンに合わせて展開される2026年春夏の新商品も見逃せない。まずは、コミックに登場する仲間たち、ピーナッツ・ギャングが大集合した「PEANUTS GANG COLLECTION」からチェックしていこう。
「掛けふとんカバー」(5940円)と「ピローケース」(1870円)は、スヌーピー、チャーリー・ブラウン、ルーシー、ライナスなど、おなじみの仲間たちが一面にちりばめられた総柄デザイン。犬小屋の上でくつろぐスヌーピーや、ルーシーの精神分析スタンドなど、コミックでおなじみのシーンがあちこちに描かれていて、眺めているだけで楽しい。
素材は肌に優しい綿100パーセント。洗濯機で洗える(※洗濯ネット使用)のも、日々のお手入れがラクでありがたい。カラーはホワイトとブルーの2色展開。ピローケースとセットでそろえれば、ベッドルームに統一感が生まれてコーディネートも楽しめる。
「タオルケット」(6600円)と「ハーフケット」(4400円)は、ジャカード織でピーナッツ・ギャングの仲間たちを大胆に表現した一枚。タオルケットは春から夏の就寝用として活躍するサイズ感。一方、ハーフケットは持ち運びやすいコンパクトさで、リビングでのお昼寝やドライブ中のひざ掛け、アウトドアのおともにもちょうどいい。カラーはアイボリーとブルーの2色。もちろん洗濯機で丸洗いOKだ。
■ひんやりクール素材で真夏も快適！ビーチデザインのクールケット
さらに、夏を先取りする「SUMMER BEACH COLLECTION」にも注目したい。
「クールケット」(8800円)と「クールハーフケット」(5500円)は、スヌーピーと仲間たちがビーチで海遊びやアイスを楽しむ、見ているだけで夏気分が高まるデザイン。裏面の無地面にはひんやりさらっとしたクール素材が使われている。1枚仕立ての特殊製法で軽くてコンパクトに仕上げられているのもうれしいところ。クールハーフケットなら、夏場の車内やアウトドアシーンでもかさばらずに持ち運べる。
■3月18日スタート！オンライン＆全国店舗で購入可能
キャンペーンは2026年3月18日(水)10時からスタート。nishikawa公式オンラインショップのほか、Amazon、PEANUTS公式オンラインショップ「おかいものスヌーピー」、そして全国のnishikawa取扱店舗で、PEANUTS商品を3300円以上購入するとノベルティ「くっつき風呂敷タオル」がもらえる。なお、Amazonは指定の対象商品の購入がノベルティプレゼントの条件となるので注意しよう。イトーヨーカドー参加店舗は2026年4月11日(土)頃からの開催だ。
この春は、nishikawaのPEANUTSコレクションで寝室をカラフルにイメチェンしてみてはいかがだろう。ピーナッツ・ギャングの仲間たちに囲まれて目覚める朝は、新生活のスタートをちょっぴり前向きにしてくれるはず。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 Peanuts Worldwide LLC
【画像】ペットボトルもお弁当も包める「くっつき風呂敷タオル」や、ピーナッツ・ギャング大集合の春夏寝具をチェック
キャンペーンのノベルティとなる「くっつき風呂敷タオル」は、スヌーピーと仲間たちが描かれたW35×H35センチのポリエステル素材。表面と裏面を合わせるだけでピタッとくっつく仕様になっていて、結ばなくても風呂敷のようにサッと包むことができる。
ペットボトルや濡れた折り畳み傘をくるんでバッグの中の水滴対策に使ったり、お弁当を包んでランチポーチ代わりにしたり。バッグに一枚しのばせておけば日常のちょっとした場面でじわじわ活躍してくれるはず。ただし、こちらは数量限定の先着順でなくなり次第終了となる。狙っている人はお早めに！
■ピーナッツ・ギャング大集合！新生活にぴったりのカラフル寝具
キャンペーンに合わせて展開される2026年春夏の新商品も見逃せない。まずは、コミックに登場する仲間たち、ピーナッツ・ギャングが大集合した「PEANUTS GANG COLLECTION」からチェックしていこう。
「掛けふとんカバー」(5940円)と「ピローケース」(1870円)は、スヌーピー、チャーリー・ブラウン、ルーシー、ライナスなど、おなじみの仲間たちが一面にちりばめられた総柄デザイン。犬小屋の上でくつろぐスヌーピーや、ルーシーの精神分析スタンドなど、コミックでおなじみのシーンがあちこちに描かれていて、眺めているだけで楽しい。
素材は肌に優しい綿100パーセント。洗濯機で洗える(※洗濯ネット使用)のも、日々のお手入れがラクでありがたい。カラーはホワイトとブルーの2色展開。ピローケースとセットでそろえれば、ベッドルームに統一感が生まれてコーディネートも楽しめる。
「タオルケット」(6600円)と「ハーフケット」(4400円)は、ジャカード織でピーナッツ・ギャングの仲間たちを大胆に表現した一枚。タオルケットは春から夏の就寝用として活躍するサイズ感。一方、ハーフケットは持ち運びやすいコンパクトさで、リビングでのお昼寝やドライブ中のひざ掛け、アウトドアのおともにもちょうどいい。カラーはアイボリーとブルーの2色。もちろん洗濯機で丸洗いOKだ。
■ひんやりクール素材で真夏も快適！ビーチデザインのクールケット
さらに、夏を先取りする「SUMMER BEACH COLLECTION」にも注目したい。
「クールケット」(8800円)と「クールハーフケット」(5500円)は、スヌーピーと仲間たちがビーチで海遊びやアイスを楽しむ、見ているだけで夏気分が高まるデザイン。裏面の無地面にはひんやりさらっとしたクール素材が使われている。1枚仕立ての特殊製法で軽くてコンパクトに仕上げられているのもうれしいところ。クールハーフケットなら、夏場の車内やアウトドアシーンでもかさばらずに持ち運べる。
■3月18日スタート！オンライン＆全国店舗で購入可能
キャンペーンは2026年3月18日(水)10時からスタート。nishikawa公式オンラインショップのほか、Amazon、PEANUTS公式オンラインショップ「おかいものスヌーピー」、そして全国のnishikawa取扱店舗で、PEANUTS商品を3300円以上購入するとノベルティ「くっつき風呂敷タオル」がもらえる。なお、Amazonは指定の対象商品の購入がノベルティプレゼントの条件となるので注意しよう。イトーヨーカドー参加店舗は2026年4月11日(土)頃からの開催だ。
この春は、nishikawaのPEANUTSコレクションで寝室をカラフルにイメチェンしてみてはいかがだろう。ピーナッツ・ギャングの仲間たちに囲まれて目覚める朝は、新生活のスタートをちょっぴり前向きにしてくれるはず。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 Peanuts Worldwide LLC