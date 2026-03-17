昭和のヤバい姑降臨！【漫画】本編を読むこれでもかと嫁をイビリまくる毒義母に、一見優しそうだけどドケチで超自己中な夫…そのリアルすぎるストーリーが話題を呼んだ漫画「義母クエスト」。それらのエピソードがさらにパワーアップして、漫画「義母クエストリターンズ〜ヤバすぎる義母との負けられない30年戦争〜」として帰ってきた！前作に引き続き、「義母クエストリターンズ」の内容はAmeba公式トップブロガー・かづ(@kadu061