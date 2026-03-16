ホテルニューオータニ大阪の、パン＆ケーキの店「パティスリーSATSUKI」にて、春に咲き誇る可憐な桜をイメージした「桜スイーツ」を2026年4月19日(日)までの期間限定で販売する。【写真】1箱7個入の「新桜マカロン」公園全体で約3000本の桜が咲き誇る、関西屈指の桜の名所・大阪城公園のすぐ近くに位置する同ホテルの、ワンランク上のお花見体験が楽しめそうな「桜スイーツ」を紹介する。大阪城公園(イメージ)■新桜マカロン“桜”