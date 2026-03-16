東京ディズニーランド(R)では、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第6弾として「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」を、2026年4月9日(木)から6月30日(火)まで開催。イベント開始に先駆けて、パークには一部のスペシャルグッズが登場している。【写真】スパンコールが輝くリボンもかわいい！ドーナツ形の「カチューシャ」(2400円)2026年3月9日に発売されたスペシャルグッズ。スウィーツをモチーフ