2026年3月14日(土)から6月14日(日)まで、東京・上野公園の国立科学博物館にて、特別展『超危険生物展科学で挑む生き物の本気』が開催される。会場内は危険生物の驚異的な能力を探る「危険生物研究所」となり、巨大展示や最新映像技術を駆使した展示の数々は、生命の不思議さと奥深さへの知的好奇心をかき立ててくれる。【写真】「肉弾攻撃系 危険生物」自らの肉体を究極の武器とする生物たちを展示するエリアA国立科学博物館で開