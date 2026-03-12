幼い頃から何か困ったときに「兄貴、兄貴！」と呼ぶと、いつだって助けてくれる心強い存在だった兄。大人になってからも兄妹2人で暮らし、「持つべきものは頼れる兄だ」「いつまでも便利でいてくれ」と頼りにしていた妹・晴音は、突然の兄からのカミングアウトに打ちひしがれていた。【漫画】『君たちに幸あれ！』を読むいつだって兄が助けてくれた「突然だけど、俺、来月結婚するから」。兄は唐突に妹にそう告げた。「家賃の節約