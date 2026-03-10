2026年3月11日(水)から23日(月)まで(最終日は16時閉場)の期間、大丸札幌7階(北海道札幌市)催場にて、スヌーピーのグッズが集結する「スヌーピーフェスティバル」が開催される。【写真】「札幌スヌーピーフェスティバル」で手に入るグッズを見る■「スヌーピーフェスティバル」とは「スヌーピーフェスティバル」は、コミック「PEANUTS(ピーナッツ)」の誕生75周年を記念して開催されている巡回型マーケットイベント。開催地にちなん