「札幌スヌーピーフェスティバル」が3月11日から開催！札幌のご当地デザインを含む豊富な取り扱いアイテムを紹介
2026年3月11日(水)から23日(月)まで(最終日は16時閉場)の期間、大丸札幌7階(北海道札幌市)催場にて、スヌーピーのグッズが集結する「スヌーピーフェスティバル」が開催される。
【写真】「札幌スヌーピーフェスティバル」で手に入るグッズを見る
■「スヌーピーフェスティバル」とは
「スヌーピーフェスティバル」は、コミック「PEANUTS(ピーナッツ)」の誕生75周年を記念して開催されている巡回型マーケットイベント。開催地にちなんだ会場限定のオリジナルグッズを含む、スヌーピーの魅力あるアイテムを購入できるまたとない機会だ。
今回開催される札幌会場では、「POP ＆ SURPRISE」をテーマに掲げ、ハズむ出合い、ハジけるドキドキを届ける。ほかでは手に入らないご当地グッズのほか、普段はオフィシャルショップでしか手に入らないアイテムなど、バラエティ豊かなスヌーピーグッズが一堂に会する貴重なイベントだ。
■札幌会場で手に入るグッズをチェック！
■■イベント限定グッズ・札幌モチーフ
コミック「PEANUTS(ピーナッツ)」の世界観で描かれたテレビ塔や時計台、メロンにカニなど、札幌のランドマークや地域の特産品をフィーチャーしたデザインに注目！
絶対に手に入れておきたいのが、淡いイエローを基調にした「エコバッグ」(1320円)や「ミニタオル」(990円)。
同じカラーリングの「ステッカー」(各330円)や「メモスタンド」(550円)、「額装アート」(4950円)は、仕事＆勉強スペースで活用したい。
「山中塗ミニボトル(140ml)」(3300円)は、ちょい飲み用に便利なミニサイズ。ポップでにぎやかなアートが映えるホワイトカラーがポイントだ。
「ボクサーパンツ(M/L)」(各3960円)、「靴下(23.0〜25.0cm)」(1650円)のように、身につけるアイテムもおすすめ。
ブームになりつつある目印チャームを集めている人は「キーホルダー(アンブレラマーカー・全5柄 ランダム1種)」(各495円)のコンプリートを目指して！
ポーチは3種類。「クリアポーチ」(1320円)、「デニムフラットポーチ」(1210円)、「圧縮ポーチ」(1430円)と、シーンに合わせて使い分けられる3タイプから選んで。
サブバッグとして使うほか、インテリアに飾ってもかわいい「ジュートバッグ」(1430円)と「フラットトート」(1210円)は、プレゼントにもぴったり。
コンパクトで両手が自由に使えて便利な「マルチショルダー」(1430円)は、札幌限定アートがくっきり際立つデザイン。
■■イベント限定品
札幌モチーフは使われていないながらも、こちらもイベントだけの限定アイテム。絵柄も色使いもポップな、魅力いっぱいのラインナップをチェックして。
ヴィヴィッドなピンクが目を引く「ピンバッチ」(770円)、「マスコットキーホルダー(ポーチ付き)」(2750円)、「ぬいぐるみ」(3630円)は、おめかししたスヌーピーが抜群のかわいさ！
どこかレトロなムードの「ポット」(4180円)と「キャセロール」(3520円)には、「ラウンドプレート」(1320円)、「コルクコースター(ランダム1種入り)」(各440円)、「スプーン&フォーク」(1760円)と合わせて使いたい。
インテリアに彩りを添える「チェアーラグ」(8800円)や「クッション」(4400円)はアメリカンなムードの演出に一役買ってくれるはず。散らかりがちな棚には「ミニやわらかバケツ」(各1100円)を並べて。
「デニムフラットポーチ」(1210円)には、「ユニボールワン」(各990円)がすっぽり。ペンケースとしてはもちろん、ケーブルケースやメイクポーチとしても便利。
■■大丸札幌店初登場アイテム
「札幌スヌーピーフェスティバル」の開催にあたり、大丸札幌店で初めて取り扱うブランドも登場！簡単には手に入らないアイテムばかりなので、お見逃しなく。
韓国・済州島にある「PEANUTS」のテーマパーク「SNOOPY GARDEN」からは、「マスコット」(2640円)、「6色ボールペン」(各1100円)、「チャームキーホルダー」(各2310円)の3アイテムが登場。特産品のみかんなど、済州島ならではのモチーフ使いが印象的。
アートの新たな鑑賞体験を想像するブランド「GAAAT」からは、金属の質感と立体的な奥行きを表現した「メタルキャンバスアート(素材:アルミ、塗料 約70×95cm)」(44万円※配送料別)が到着。インテリアの主役になる1枚だ。
各会場で大好評だった「パインアメ缶(15粒入り)」(1430円)も、大丸札幌店では初の取り扱いとなる。食べ終わったあともかわいい缶を小物入れにしたい！
さらには、札幌会場にて初出しとなる先行販売グッズも。「フェイスポーチ」(3190円)と「ミニリュック」(5280円)をいち早くゲットしよう。
■■札幌では未展開のショップも参加！
「スヌーピー茶屋」や「ウッドストックネスト」といった、オリジナルデザインの公式アイテムを取り扱うショップも「札幌スヌーピーフェスティバル」に参戦。
「スヌーピー茶屋」からは、「とんぼ玉箸」(各1430円)、「西陣織 コースター」(各770円)、「サブレ」(897円)といった、和洋折衷なグッズがずらり。
ウッドストックをフィーチャーした「ウッドストックネスト」からは、愛らしい「マスコット」(1980円)、「ビスケットボトル」(990円)、「カフェトレー」(2090円)が会場に登場する。ウッドストックのおうちでくつろぐスヌーピーの姿も必見だ。
■■トム・エバハート展
原作者チャールズ・M・シュルツ氏から直々に「PEANUTS」のアートを自由に表現することを許された、世界で唯一の画家 トム・エバハートの作品も展示される。「The Side Eye(シルクスクリーン×ジークレー 版画)」や「Lagoon Lullaby I(シルクスクリーン×ジークレー 版画)」などを間近に見るチャンス！展示作品は購入も可能で、イベント終了から約2カ月後の配送を予定している。
■ワークショップやスタンプラリーなど体験型の催しも開催
「スヌーピーフェスティバル」では、会期中にワークショップをはじめとする体験型のイベントも大人気。札幌会場では大丸札幌店の館内全域を使ったスタンプラリーも開催！
■■スタンプラリー
大丸札幌店内にあるスタンプを5つ集めて、オリジナルポストカードをゲットしよう。参加費は無料で、景品となるポストカードは各日先着400枚の限定となる。ポストカードのデザインは絵柄が2種。1日あたり1枚もらえるので、何日も通って2枚そろえるのもおすすめだ。
■■缶バッジ・缶ミラー・コンパクトミラー作り
指定のデザイン用紙に自分で色をつけ、シールを貼るなど工夫を凝らして、自分だけの缶バッジや缶ミラー、コンパクトを作るワークショップ。各日10時から正午、13時半から18時(最終日は午後14時まで)の2部制で、受付は随時行なっている。参加費用は、「缶バッジ」「缶ミラー」が1650円、「コンパクトミラー」が2200円。所要時間は15分程度なので、気軽に参加してみよう。
スヌーピーづくしのスペシャルなイベント。ぜひ足を運んでみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
