神奈川県横浜市に本社を持つ老舗書店・有隣堂の個性的な経営が好調だ。2024年9月から2025年8月の決算では、売上高544億9300万円、前年比4.6％増となっており、2年連続の増収増益を記録した。そんな有隣堂だが、実は2024年9月に、大阪初となる店舗をオープンしている。場所はうめきたのグラングリーン大阪北館。近隣にはすでに紀伊国屋書店、蔦屋書店があるにもかかわらず、梅田の一等地に乗り込んできたのだ。果たして勝算はあるの