¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¡ÖBAKUNE¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖTENTIAL ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¡×¤¬¡¢2026Ç¯2·î1Æü¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖBAKUNE¡×¤ÏÄêÈÖ¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥½¥Õ¥È¥Ë¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤âÍÑ°ÕÂçºå½é¤Î¾ïÀßÅ¹ÊÞ¤È¤·¤Æ2023Ç¯5·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ°ÊÍè¡¢´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Ç¤âÆÃ¤ËÂ¿¤¯¤Î¸ÜµÒ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿Æ±Å¹¡£ÏÃÂê¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¤è¤ê¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¼ê¤Ë¼è¤ì¤ë´Ä¶­¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Å¹ÊÞÌÌÀÑ¤¬³ÈÂç¤µ¤ì¡¢Áõ¤¤¤â¿·¤¿¤Ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê