Instagram¤Ç¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÌ¡²è¤ÇÄÖ¤ëÇ¦¼Ô¥Þ¥Þ¤µ¤ó(@mother_ninja_)¡£¸¶ºî¤òÄ¹ÃË¤Î¤½¤¦¤Á¤µ¤ó¤¬¡¢ºî²è¤ÏÊì¤Ç¤¢¤ëÇ¦¼Ô¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¤¤¤ï¤æ¤ëÆÇ¿Æ¤À¤Ã¤¿Ç¦¼Ô¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌ¡²è¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤éÂç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¤·¤ó¤É¤¤Êì¤¬¡¢·ù¤¤¤Ç¹¥¤­¤Ç¡£¡Ù¤Ï¡¢Ç¦¼Ô¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£¡ÖÆÇ¿Æ¡×¤Î°ì¸À¤Ç¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤¤´Ø·¸À­¤ò¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë