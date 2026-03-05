「隧道」という単語を知っているだろうか？隧道は「ずいどう」と読み、トンネルのことを指す。現代では一般的にトンネルと呼ばれているが、外来語が流入する以前は「隧道」と呼ばれていて、今でも「○○隧道」と呼ばれているトンネルは残存している。今回紹介する話は、日本のとある場所にある「N隧道」というトンネルで怪奇現象にあった配達員の話である。【漫画】本編を読む隧道(ずいどう)とはトンネルのことである郵便局のS支店