【漫画】本編を読む社会人になってからも彼女ができず、恋愛経験がないに等しい26歳の角野ブタ煮。結婚への憧れを抱き「めっちゃ恋してえ」とマッチングアプリを始めるものの、経験が少なくうまく進展しない…。そんなある日、運命を感じ過ぎる女性に出会い告白！やがて同棲を始めることに…!?アラサー男性が繰り広げる、紆余曲折の婚活劇をリアルに描くコミックエッセイ『恋愛経験ほぼゼロ！の僕がマッチングアプリで幸せを掴むま