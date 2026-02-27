名古屋・伏見のコートヤード・バイ・マリオット名古屋は、「ムーミン」とコラボレーションしたアフタヌーンティーを2026年3月1日(日)から5月31日(日)まで実施。第2弾となる今回は“ローズティーパーティー”をテーマに、ムーミンやリトルミイ、スナフキン、ニョロニョロなどムーミン谷にいる仲間たちをモチーフにしたスイーツや料理を用意。2024年に実施した第1弾で好評だったスイーツもパワーアップして登場する。【画像】アフタ