食べ物で期間限定の幸福を得たあと、その先に待っているのは更なる地獄。【漫画】本作を読むサイコミ(サイコミ)で掲載中のイララモモイ(@iroiro_kangae)さんによる『付き合えなくていいのに』は、好きなのに付き合えない片思いを軸に、繊細な人間関係を描く作品である。今回紹介する「詩歌と北山の場合」では、体型を理由にからかわれ続ける女子高生・詩歌の心の揺れを通して、摂食障害という重いテーマに向き合う。Xに投稿される