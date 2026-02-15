「だらしない夫じゃなくて依存症でした」1【漫画】本編を読む「これが一日の楽しみなんだよ」。仕事終わりに、プシュッと開ける缶ビール。今日の終わりに自分をねぎらう至福の時間だ。その「ただの晩酌」が気づいたらやめられなくなっていた…。三森みささん(@mimorimisa)の『だらしない夫じゃなくて依存症でした』(時事通信社)より、アルコール依存についての話を紹介する。「いつでもやめられる」そう思いつつ、アルコールで酩酊