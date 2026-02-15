年間を通して、登るだけではない山の魅力に触れあえるスポット「谷川岳ヨッホ by 星野リゾート」、雄大な自然を、ありのままで楽しむ究極のパウダーフィールド「Mt.T(マウントティー) by 星野リゾート」は、2026年4月4日(土)より2日間、雪山をアクティブに楽しみたい人に向けた「谷川雪山フェス」を開催する。今年で2回目となる「谷川雪山フェス」は、前回も好評だった雪山登山・バックカントリーギア体験会や雪山に関するワークシ